PISA – Personale dei VVf della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 19.45 di martedì 4 dicembre in via Tosco Romagnola all’altezza del semaforo in località San Frediano nel Comune di Cascina per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’Audi A3 ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Il conducente è stato estratto dal personale dei Vigili del Fuoco ed e’ stato consegnato al personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale.