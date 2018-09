Auto si ribalta sulla via del Foro: donna in ospedale

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto intorno alle 10 di stamani lunedì 17 settembre per un incidente stradale nel comune di San Giuliano Terme sulla strada che conduce al foro di Lucca.

Per cause in corso di accertamento il conducente, una donna, di una Lancia Y ha perso il controllo della stessa ribaltandosi in mezzo alla sede stradale e rimanendo incastrata all’interno della vettura.

I vigili del fuoco hanno provveduto all’estrazione della ragazza e l’hanno consegnata al personale del 118 che l’ha condotta all’ospedale.

Sul posto una pattuglia dei vigili urbani.