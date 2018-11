Auto fuori strada, cinque persone in ospedale

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 4.40 circa in località Cascine di Buti in via Sarzanese Valdera, direzione Lucca all’altezza del civico 62 per un incidente stradale.

Una Renault Megan con 5 ragazzi a bordo è uscita fuori strada andando a terminare la corsa contro il muro di una abitazione.

All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco all’interno dell’auto si trovava ancora il conducente rimasto intrappolato tra le lamiere che è stato estratto con non poca difficoltà e consegnato al personale del 118.

Tutti e cinque gli occupanti sono stati trasportati agli ospedali di Pisa e Pontedera.

Sul posto una pattuglia di carabinieri di Buti.