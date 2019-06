PISA – Personale dei VVF della sede centrale è intervenuto sabato 8 giugno alle ore 18 circa sulla A12 al km144 direzione nord per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una vettura ha perso il controllo della stessa finendo fuoristrada.

I due occupanti sono stati estratti e stabilizzati dai vvf e consegnati personale del 118.

Sul posto la Polizia Stradale.