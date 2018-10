Auto tampona mezzo pesante in sosta: un morto e un ferito grave

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco con il supporto dell’autogrù della sede centrale di Pisa stanno operando sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno dopo l’uscita di Montopoli direzione Livorno per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura ha tamponato un mezzo pesante in sosta in una piazzola.

Delle due persone a bordo dell’auto un ferito grave è già stato estratto dei vigili del fuoco e consegnato al personale del 118.

L’altra persona invece risulta purtroppo deceduta come accertato dal medico del 118.

Sul posto sono intervenuti oltre ai Vigili del Fuoco la Polizia Stradale.

La viabilità stradale è interrotta per consentire le operazioni di soccorso.