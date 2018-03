PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco sono intervenuti in via Vallelunga, angolo via della Pescaia nel comune di Montopoli per incidente stradale che ha visto la morte di un giovane.

Per cause in corso di accertamento un giovane di 21 anni di Montopoli ha perso il controllo della sua Ford Fiesta andando ad urtare violentemente un albero.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte le persone del 118 che ne constatava l’avvenuto decesso. Sul posto la Polizia Municipale.