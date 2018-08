Auto contro un muretto: donna in ospedale

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 5 per incidente stradale sulla strada statale 439 Valdera per Capannoli.

Per cause in corso di accertamento una donna di 26 anni a bordo di una Peugeot 308 perdeva il controllo della vettura all’ingresso di una rotatoria finendo fuori strada e andando ad urtare contro un muretto.

La persona è stata presa in carico dal personale del 118 e trasportata all’ospedale.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.

Sul posto i Carabinieri di Pontedera.