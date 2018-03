PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta ieri sera giovedì 8 marzo nel comune di San Giuliano Terme via Lenin a San Martino Ulmiano per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un uomo di 58 anni è andato ad urtare violentemente un muro con la propria vettura morendo sul colpo

Il decesso è stato accertato dal medico del 118 accorso sul posto.