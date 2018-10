PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto in via Vecchia Livornese per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una Peugeot ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro un pino.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo, mentre il conducente è stato trasportato all’ospedale dal personale del 118.