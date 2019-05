Autoriparazione, la CNA corre ai ripari

PISA – Tempi duri per le imprese di autoriparazione le imprese CNA corrono ai ripari.

Fra difficoltà per continui cambiamenti normativi, di aggiornamento tecnologico, la pressione delle case costruttrici e delle assicurazioni sono sempre più stretti i margini di manovra delle imprese legate al ciclo dell’auto cioè meccatronici, carrozzieri, gommisti, centri di revisione. Per spiegare le strategie di crescita delle imprese artigiane specializzate nelle attività dell’auto e il futuro di questi mestieri la CNA di Pisa ha organizzato un seminario giovedì 30 maggio ore 21,15 presso il consorzio Coreapi a Pontedera (via Giovanni XXIII°) invitando tutte le imprese della filiera. Al seminario, dopo i saluti del presidente CNA Provinciale Matteo Giusti e con il coordinamento di Marcello Bertini di CNA Pisa partecipano il presidente CNA Meccatronici Maurizio Giunti, Gabriele Bottoni presidente CNA Carrozzerie e con la partecipazione della coordinatrice nazionale CNA Autoriparazione Antonella Grasso che interverrà sulle ultime novità, le relative problematiche e illustrerà proposte a livello nazionale.

In particolare saranno trattati i temi della legge 122, l’abusivismo, le novità normative dei centri di revisione, revisioni periodiche dei veicoli pesanti, prospetto officine a 4 ruote, smaltimento pneumatici.