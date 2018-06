Avane, a fuoco due roulotte e una baracca di legno

PISA – Personale dei VVF del sede centrale di Pisa sono intervenuti ad Avane in via Di Bruceto nel Comune di Vecchiano con due automezzi per l’incendio di due roulotte e una baracca di legno che sono andate completamente distrutte.

La struttura era abitata da un uomo che al momento dell’evento è stato trovato dei vigili del fuoco in stato confusionale e con alcune ustioni ed è stato successivamente accompagnato all’ospedale dal personale del 118, privo di documenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Migliarino e Pontasserchio. Le cause dell’accaduto con molta probabilità di natura elettrica.