“Avane Rivive” chiude il cartellone dell’Estate Vecchianese 2019

VECCHIANO – È tutto pronto per “Avane Rivive” organizzata dalla Pro Loco di Vecchiano e patrocinata dal Comune ultimo appuntamento del cartellone 2019 dell’Estate Vecchianese previsto per domenica 15 settembre.

Sarà una lunga giornata che prenderà il via alle ore 10 e terminerà alle ore 21. Nell’antica piazza del mercato ad Avane andranno in scena gli antichi mestieri con dimostrazione di mungitura del latte, gli apicoltori e il maniscalco.

Ad aprire la giornata però la camminata da Avane a S. Maria in Castello. Ritrovo alle ore 9 al Circolo Acli di Avane. Le iscrizioni andranno effettuate entro venerdì 13 settembre alle ore 21. Il rientro è previsto per le 12. Per info 349.8542253

La giornata proseguirà con il Gruppo Urtura Toscana ed i banchi gastronomici e dell’artigianato. La musica sarà a cura di Loris Lugnani.

Il Gruppo Archeologico Vecchianese in occasione della giornata di domenica 15 settembre aprirà la propria sede facendo vedere i reperti con la visita al castello.

Ci sarà spazio anche per i bambini con i percorsi a cura di Johnny Luchetti e i laboratori de “Le catechiste di Avane” oltre alla zona bimbi “Pompiere per un Giorno” e l’orto in cassetta curato da Serena Campani.

Nel corso della giornata troverà spazio anche la dimostrazione di cucito a cura della Pro Loco di Vecchiano

“Una bellissima occasione alla riscoperta delle tradizioni del nostro territorio e più precisamente della nostra Avane”, afferma il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori. “Un grazie speciale alla Pro Loco di Vecchiano per aver realizzato questa giornata all’insegna della riscoperta degli antichi mestieri del territorio e delle nostre radici. Domenica 15 siamo quindi tutti invitati ad Avane Rivive!“.