Avanti a pieno ritmo i lavori a cura della Provincia sulla SP24 Arnaccio-Calci

PISA – Nella giornata di mercoledì 27 maggio hanno preso il via le operazioni di stesura del binder, ovvero lo strato più profondo di asfalto, sul lato destro del secondo tratto da 700 metri interessato dalle lavorazioni: oggi è già stato eseguito il 50% di questa parte di interventi, che sarà completata per intero nella giornata di venerdì.

Ricordiamo che per consentire il celere svolgimento dei lavori, la strada è interdetta alla circolazione viaria; non si registrano comunque particolari criticità, grazie alla viabilità alternativa opportunamente segnalata sulla carreggiata nei tratti precedenti il cantiere.



La circolazione sarà riaperta, come da cronoprogramma dell’Ente, venerdì 29 maggio dalle ore 17.

Lunedì 1 giugno la viabilità sarà chiusa nuovamente dalle ore 7 del mattino per procedere alla stesura del tappetino d’usura, con riapertura al traffico alle ore 17, sempre di lunedì 1 giugno, in vista della festività del 2 giugno, in cui la circolazione sarà regolarmente aperta, trattandosi di un festivo.