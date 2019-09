“B… come Pisa” in Piazza Pasolini a Vecchiano con D’Angelo, Taddei e una rappresentanza della squadra

VECCHIANO – Mercoledì 18 settembre alle 21 in Piazza Pasolini a Vecchiano il nostro Comune organizza “B come…Pisa!” una serata evento in onore del Pisa Sporting Club che durante lo scorso campionato calcistico è approdato nella serie cadetta, con grande soddisfazione per i tanti sportivi pisani e anche vecchianesi, e in generale per tutti gli amanti del calcio, generando grande festa per gli appassionati di questo sport”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori.

La serata prevede la partecipazione di Mister Luca D’Angelo. E non solo: “l’evento parlerà anche vecchianese, dal momento che vi prenderà parte anche l’allenatore in seconda del Pisa Sporting Club, Riccardo Taddei, nostro concittadino”, annuncia l’assessore allo sport Andrea Lelli. “Sarà inoltre presente una rappresentanza della squadra”.

Durante la serata sarà proiettato anche un filmato gentilmente concesso dal Pisa Sporting Club che ripercorre la cavalcata del campionato 2018/19 che ha portato alla serie B.

“Lo sport è una delle più belle esperienze per fare comunità e stare insieme, per creare un clima positivo di condivisione e disciplina, in un sano rispetto delle regole. Ecco perché ogni occasione è bella per festeggiarlo, ed ecco perché abbiamo pensato di organizzare e offrire a famiglie e ragazzi questa serata, come una bella occasione per vedere da vicino la società e la squadra del Pisa Sporting Club e per stare insieme. Invitiamo tutti a partecipare!”, concludono il Sindaco Massimiliano Angori e l’assessore Andrea Lelli.