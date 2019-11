Bagno di folla per i giocatori del Pisa all’Esselunga. Foto e video

PISA – Un bagno di folla, in maggioranza bambini, si è dato appuntamento martedì 26 novembre presso l’Esselunga di Pisanova per avere la possibilità di conoscere da vicino quattro dei loro beniamini, vale a dire i giocatori del Pisa Sc Stefano Gori, Samuele Birindelli, Robert Gucher e Michele Marconi.

di Giovanni Manenti

Ben organizzato dalla direzione di Esselunga, l’evento ha visto i quattro protagonisti firmare le loro fotografie cartonate da dietro una reception appositamente predisposta per poi, una volta dato il via alla lunghissima fila che da più di un’ora era in attesa, far scorrere la stessa affinché le citate foto venissero consegnate ai bambini che mano a mano si facevano avanti, oltre ovviamente alla possibilità di farsi autografare gli album delle figurine recentemente messo in circolazione a cura della stessa Esselunga e del Pisa Sc, un’iniziativa editoriale che ha anticipato l’uscita dello storico Album “Panini” che quest’anno conterrà nuovamente le immagini dei calciatori nerazzurri, dato il ritorno della squadra in Serie B.

Ovviamente, il compito dei quattro scudieri non si è esaurito con le sole firme, ma in un’epoca di smartphone e whatsapp la parte più consistente si è definita nel soddisfare le numerose richieste di foto (da parte di grandi e piccini) alle quali si sono sottoposti con la massima disponibilità e simpatia, ivi compresi persone affette da disabilità, a dimostrazione che campioni non lo si è solo sul terreno di gioco, ma anche nei comportamenti quotidiani.

Un’ulteriore dimostrazione, qualora ve ne fosse stato bisogno, dell’affetto e dell’attaccamento ai colori che i tifosi provano e che non mancano mai occasione di manifestare, come in un pomeriggio di festa come quello odierno, ed è anche attraverso questi dettagli che si costruiscono le salvezze ed i cicli vincenti, e questa dirigenza l’ha capito da tempo ….