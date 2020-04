Balneari. “Finalmente via libera alle manutenzioni”. ConfCommercio esulta

PISA – Ritorno in spiaggia per i balneari, finalmente! E’ quasi un grido di liberazione quello del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli nel commentare la nota a firma del sindaco di Pisa Michele Conti, in accordo con il Prefetto, che autorizza le manutenzioni ordinarie presso gli stabilimenti balneari.

“Ringraziamo il sindaco e il Prefetto per aver risposto alla nostra richiesta di alcuni giorni fa. A oltre un mese dalla chiusura totale, la situazione si stava facendo insostenibile e oggi più che mai diventa fondamentale riattivare quelle manutenzioni ordinarie senza le quali sarà impossibile preparare adeguatamente la stagione. Il sottosegretario alla cultura Lorenza Bonaccorsi ha assicurato che questa estate andremo al mare, ma senza un adeguato lavoro preparatorio, la tradizionale offerta di servizi degli stabilimenti rischiava di essere compromessa. Per il momento non si potranno mettere gli ombrelloni, ma il resto delle attività di sistemazione e rimessa a punto sono finalmente consentite”.

Una decisione che i balneari aspettavano da tempo: “E noi con loro” – conferma il direttore di Confcommercio – “a tal punto che proprio in una ottica di semplificazione e di velocizzazione massima delle pratiche, abbiamo chiesto al Prefetto la possibilità di cumulare in una unica richiesta, le singole domande di autorizzazione per ciascuno stabilimento balneare.”

Per la richiesta, gli stabilimenti balneari possono contattare Donatella Fontanelli (334/7794152) e Marina Pansera (339/6546327).