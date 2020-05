Banca di Pisa e Fornacette a sostegno di famiglie e imprese durante l’emergenza Covid-19

PISA – In una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo a causa del Covid-19, Banca di Pisa e Fornacette ha dimostrato ancora una volta di essere banca di comunità, punto di riferimento del tessuto economico e delle famiglie del territorio.

L’Istituto in seguito alle numerose richieste ricevute per i finanziamenti da 25.000 €, previsti dal Decreto Cura Italia, ha deciso di raddoppiare il plafond dedicato a

questa iniziativa, portandolo da 10 a 20 milioni. Inoltre a sostegno di famiglie e imprese, in casi di estrema urgenza e ove vi siano le condizioni, anticiperà questi finanziamenti per superare le difficoltà dell’iter del processo di erogazione e garantire l’immediatezza delle risorse a lavoratori autonomi e imprese.



L’Istituto, avendo aderito all’accordo ABI, sostiene i lavoratori di quelle aziende che hanno sospeso o ridotto la propria attività per l’emergenza Coronavirus anticipando la cassa integrazione. Non sarà necessario quindi attendere l’erogazione da parte dell’Inps ma la Banca renderà disponibili le somme direttamente sul conto corrente.

A fronte delle domande pervenute per l’anticipo della cassa integrazione, Banca di Pisa e Fornacette ha già liquidato in tempi record tutte le richieste. Molte anche le richieste per la sospensione del pagamento delle rate per mutui prima casa e altri finanziamenti.

L’Istituto conferma l’importante ruolo di sostegno all’economia del territorio di riferimento anche in questo momento così delicato, continuando ad investire nelle attività produttive e nei progetti delle famiglie.

“Con l’entrata nel Gruppo Iccrea non abbiamo perso la funzione tipica della banca di credito cooperativo –commenta Mauro Benigni Presidente dell’Istituto – abbiamo infatti riversato sul territorio e in particolare sui soci risorse pari a 600 milioni negli ultimi 5 anni (di cui 200 milioni solo nel 2019), sostenendo sviluppo e produzione e investimenti della clientela locale“.