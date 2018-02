Banca Popolare di Lajatico game sponsor nel derby con la Lucchese

PISA – Nel match di campionato che vedrà i nerazzurri opposti alla Lucchese, valido per la 27esima giornata del campionato di serie C, il Pisa Sporting Club avrà un nuovo logo sulle maglie da gioco ufficiali. Banca Popolare di Lajatico sarà infatti il “game sponsor” della gara in programma all’Arena domenica 25 febbraio (ore 14.30).

Solo per questa gara il suo marchio sarà presente sulle maglie del Pisa!

Banca Popolare di Lajatico è una società cooperativa i cui proprietari sono le famiglie, gli imprenditori, i professionisti del territorio di riferimento. La Banca opera in maniera dinamica e moderna nel rispetto di un’antica tradizione con l’obiettivo di porsi come strumento di sviluppo dell’economia locale e Banca di riferimento della provincia di Pisa. Con 18 filiali sul territorio ed oltre 6.800 Soci, Banca Popolare di Lajatico è sempre vicina ai propri clienti ed è in grado di offrire prodotti e servizi di elevato contenuto professionale in una dimensione tutt’ora umana e confidenziale. Scopri i prodotti e servizi in tutte le filiali BPLaj.