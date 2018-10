Bancarellai in assemblea chiedono il rientro in Piazza

PISA – “Il percorso intrapreso con l’annuncio del sindaco Michele Conti nella riunione della Prima commissione è quello giusto e noi saremo pronti come sempre a dare il nostro contributo avendo questa volta, finalmente, un interlocutore”.

Queste le parole di Giancmarco Boni, presidente della commissione mercato del Duomo, in occasione dell’assemblea degli ambulanti di piazza dei Miracoli che si è svolta lunedì sera in affollato auditorium Confesercenti.

Presenti anche il direttore Toscana Nord Miria Paolicchi, il presidente area pisana dell’associazione Luigi Micheletti, il coordinatore sindacale Giulio Garzella, il presidente Anva Roberto Luppichini e l’avvocato Stefano Verità.

Nell’occasione è stato spiegato anche il motivo della nuova istanza presentata al Comune con la richiesta di rientro in piazza dei Miracoli. “Un atto che avevamo presentato nel giugno scorso alla precedente amministrazione – ha detto Boni – e che abbiamo confermato con una istanza che chiede al Comune di avviare il procedimento per attuare quanto prescritto nell’attuale piano del commercio su aree pubbliche e cioè il ritorno in piazza dei Miracoli dove abbiamo ancora i nostri posteggi regolari e mai revocati”.