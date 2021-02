PISA – Dopo il pareggio con il Vicenza ecco le consuete rime del nostro poeta Sandro Cartei.

BARCOLLIAMO, MA NON MOLLIAMO

Arriva il Vicenza, squadra ostica, squadra rognosa

Tre punti ci spingerebbero verso una salvezza gioiosa

Subito una traversa, con Beghetto, su calcio di punizione

Iniziamo la gara con convinzione

Presto arriva la prima mazzata, Dalmonte la insacca a fil di palo

I nostri accusano il colpo, siamo in calo

L’altro colpo lo assesta Meggiorini, con una gran rovesciata

Sarà il gol dell’anno, per noi, non è una gran giornata

Barcolliamo, ma siamo il Pisa, e non molliamo

Il lampo di Vido, accarezza la palla, come a dire “andiamo”

Davanti al portiere la insacca, da posizione defilata

Partita riaperta, e pazza, come all’andata

Appena tre minuti, c’è un pallone che scende dopo una deviazione

Mazzitelli fa partire una bomba al volo, è un gol da ovazione

Finisce in parità e in classifica rimaniamo la’

Se siamo da playoff, soltanto il campo, lo dirà