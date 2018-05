Barriere anti-terrorismo a Pisa. Prevenzione e Sicurezza in città

Pisa -Solidarietà e sostegno, ma soprattutto prevenzione: dopo le vicende di Nizza, a Pisa come in altre città sono state installate nel centro storico barriere anti-terrorismo all’ingresso delle principali strade pedonali. Si tratta di newjersey in cemento armato. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pisamo e in accordo con la Soprintendenza, ha elaborato un progetto unitario di riqualificazione e decoro, con l’obiettivo di conciliare la tutela dei cittadini e l’identità e la bellezza del centro storico. «Uno dei primi interventi già realizzati, è stato quello delle nuove barriere di piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, alle due estremità del Ponte di Mezzo, costituite da elementi sferici a superficie in pietra bocciardata, montati in linea lungo i lati della carreggiata a delimitazione dello spazio a destinazione pedonale. Sono stati scelti del stesso colore e finitura delle pietre di costruzione dei due edifici ai lati opposti del fiume; le Logge di Banchi ed il Casino dei Nobili» spiega l’architetto del Comune di Pisa Roberto Pasqualetti, responsabile dell’ufficio qualità urbana. «Adesso, nella prima metà di giugno, partirà la seconda iniziativa, il progetto ” Il muro trasparente”: le strutture di cemento armato dei new jersey saranno trasformate elementi di arredo urbano, attraverso un intervento artistico» continua l’assessore alla cultura del Comune di Pisa

Il progetto è curato dal professor Angelo Antonio Falmi, docente dell’Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano, ed ha il coordinamento esecutivo dell’architetto Roberto Pasqualetti. Ad occuparsene sarannno studenti ed artisti, allievi della stessa accademia, scelti per le loro capacità creative e di diversa provenienza: Cina, Colombia, Giappone, Serbia, Romania, Bulgaria, Danimarca, Svizzera, Persia, Turchia e Italia. Il workshop, che si svolgerà in 4-5 giorni, sarà un momento importante per confrontare le varie tecniche ed i vari stili delle varie culture e lingue e per la partecipazione dei cittadini che potranno vedere nascere e crescere il lavoro pittorico che si svolgerà all’aperto. Localizzazioni: via Santa Maria, via Cardinal Maffi, piazza Arcivescovado, Corso Italia. Per i lavori, gli artisti prenderanno spunto dall’architettura, dalle finestre, dai capitelli, dai rombi e dalle colonne del Duomo, richiamando la storia e la cultura della città.