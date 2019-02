Basket. Appuntamento con la “Join the Game 2019” a Calcinaia

CALCINAIA – Si tratta della più rilevante manifestazione nel panorama dello sport giovanile italiano. Anche quest’anno infatti coinvolgerà 30.000 atleti che su tutto il territorio italiano, si sfideranno in accesi duelli 3 contro 3 dando vita ad un vero e proprio campionato nazionale. Lo scopo della

federazione è chiarissimo: far giocare a basket tutti i mini-cestisti italiani! Ebbene la fase provinciale di questa importantissima manifestazione si terrà a Calcinaia. Sarà infatti l’ASD Basket Calcinaia del Presidente Mario Spoto, ad ospitare il Join the Game 2019 riservato alle categorie Under13 e Under14 che coinvolgerà tutto il territorio pisano.

Questa scelta voluta dalla federazione premia nuovamente gli sforzi e la passione della società di

pallacanestro calcinaiola, ormai splendida e affermata realtà del panorama del pallone a spicchi.

Parliamo infatti di un’iniziativa che coinvolgerà circa 50 formazioni provenienti da tutta la

provincia che assieme, ad allenatori, arbitri, dirigenti e genitori, potranno vivere una intensa,

appassionante e spettacolare giornata di basket nella “casa” dei furetti bianco blu, il Palazzetto

dello Sport di Calcinaia in via S. Ubaldesca.

Tutti invitati quindi dalla mattina al tardo pomeriggio di Domenica 24 Febbraio al Join the Game

2019. E per chi desiderasse farsi una superscorpacciata di basket, magari lasciandosi stregare

anche dalla campanilistica fede per i colori calcinaioli, basterà rimanere seduti sugli spalti del

Palazzetto per godersi anche la partita della formazione di Serie D del Basket Calcinaia con i ragazzi

di Coach Giuntoli che stanno vivendo un’altra stagione da protagonisti in questo avvincente