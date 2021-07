Beach Soccer: il Pisa cala il tris con il Viareggio e vola in semifinale di Coppa Italia

PISA – Il Pisa Bs di mister Nicola Lami batte per 3-1 il Viareggio e conquista un posto in una delle due semifinali di sabato 31 Luglio. Dopo la bella vittoria in campionato i nerazzurri sconfiggono i bianconeri anche in Coppa Italia.



Doppietta di Bruno Xavier, gran mattatore del match, e gran gol di Raffaele Ortolini. Ai bianconeri di Viareggio non basta la rete di Ze Lucas nella seconda frazione di gioco. Ricordiamo che l’ultima semifinale di Coppa conquistata dai nerazzurri, fu quella del 2017 a Terracina, quando i nerazzurri si piazzarono al quarto posto finale.

PISA BS: Barsotti, Casapieri, Di Palma, Datinha, Bruno Xavier, Loprieno, Camillo Augusto, Marinai St., Ortolini, Sassari, Vaglini, Montecalvo. All: Nicola Lami.

Farmaè Viareggio BS: Carpita, Minichino, Pacini, Marinai Si., Stankovic, Valenti, Remedi, Benedetti, Gemignani, D’Onofrio, Lucas. All: Stefano Santini.

ARBITRI: Pavone di Forlì, Romani di Modena.

RETI: Pisa BS: 1′ 1T Bruno Xavier, 8′ 1T Bruno Xavier, 2′ 2T Ortolini. Farmaè Viareggio BS: 1′ 2T Lucas.