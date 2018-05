Beach Soccer. La nazionale tedesca ospite a Fornacette. Nasce rapporto di collaborazione con il Pisa

FORNACETTE – Presentata giovedì 17 maggio presso gli impianti sportivi “Masoni” di Fornacette la collaborazione tra la società del Pisa Beach Soccer e la Nazionale tedesca della medesima disciplina che si trova da martedì presso le strutture di Fornacette, al fine di una serie di allenamenti alla Beach Arena dove gioca la formazione nerazzurra.

di Giovanni Manenti

I test di allenamento della formazione tedesca sono volti a completare la loro preparazione fisico-atletica in vista degli impegni ufficiali, stage al cui interno sono previste anche due amichevoli con la squadra locale del Pisa Beach Soccer che, ricordiamo, disputa il Campionato di Serie A italiano, in cui l’anno scorso ha conquistato un eccellente terzo posto.

“Ringrazio la nazionale tedesca di aver scelto Fornacette – afferma Luca Baldi – per la loro preparazione in vista dei prossimi importanti impegni che ci auguriamo possano andare per il meglio, mentre con il Presidente Donati siamo felici per la collaborazione con il Pisa Beach Soccer con la speranza che questa specialità prenda sempre più piede …

“I nostri obiettivi sono quelli di riuscire a mantenere la categoria – dice Matteo Marrucci – facendo crescere la squadra composta da giocatori molto giovani, qui siamo con 12 giocatori per le due tappe della Europa League che si svolgeranno la prima a Baku e la seconda in Germania a fine agosto, ciò per quanto riguarda la mia funzione di tecnico della Nazionale tedesca”.

“Porto i ringraziamenti della Federazione tedesca – afferma Dennis Bassel team manager della nazionale tedesca – per la squisita ospitalità riservataci, Matteo Marrucci è un ex giocatore e, pur essendo giovane come allenatore e conseguentemente non ancora esperto nel settore, il fatto che sia stato scelto dalla nostra Federazione depone a suo favore, sperando che l’impegno profuso si possa tradurre in risultati sempre più positive sul campo”.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare una Nazionale di prestigio – afferma il presidente del Pisa Beach Soccer Alessandro Donati – come la tedesca, anche nell’ottica delle due amichevoli che si disputeranno venerdì e domenica prossima, ideale preparazione in vista dell’inizio del campionato che è previsto a metà giugno, con la conferma in rosa del nazionale tedesco Biermann, già con noi la scorsa stagione, cui si unirà il connazionale Weirauch, anch’egli qui presente per lo stage di allenamento e che, pur non avendo mai giocato nel campionato italiano, ha una maggiore esperienza a livello internazionale”.