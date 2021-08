Beach Soccer. Ottimo Pisa, la Coppa però è amara ai rigori. Vince il Catania

PISA – Si infrange ai rigori (5-3) il sogno della Coppa Italia per il Pisa Beach Soccer che nella finalissima di Mugnano esce sconfitto dal Catania che si aggiudica per il terzo anno consecutivo la manifestazione.

di Antonio Tognoli

Esce a testa altissima però la squadra di Nicola Lami dimostratasi all’altezza della situazione per tutto il match. I tempi regolamentari e l’extra time si erano chiusi su uno scoppiettante 3-3. Vantaggio iniziale di Gori che chiude la prima frazione. Nella ripresa al 9′ pari di Datinha ma I siciliani tornano subito avanti ancora con l’ex Viareggio sfruttano il periodo di sbandamento del Pisa portandosi sul 3-1 con Be Martins. Partita chiusa? Macché. Di Palma accorcia subito le distanze e i nerazzurri chiudono iol secondo tempo sotto di 3-2. Nel terzo tempo ci pensa poi Datinha a ristabilire le sorti del match.

L’extra time non basta per decidere il vincitore della Coppa. Il Pisa resiste nonostante la doppia espulsione di Bruno Xavier e Barsotti. Si va ai rigori fatali ai nerazzurri che falliscono con Ortolini e Camillo Augusto. Il Catania va a segno con Be Martins e Gori ed alza la Coppa.

Amarezza mista a soddisfazione quella esternata via social dal presidente da Alessandro Donati, presidente del Pisa Beach Soccer: “Grandi tutti. Orgoglioso di essere presidente di questa società e di questa squadra. Le lacrime per questa finale persa dovranno darci la forza di ripartire e trasformarle in lacrime di gioia… presto. Prima possibile. Questo gruppo se lo merita noi tutti ce lo meritiamo. Avanti PisaBS“.

PISA-CAFFÈ LO RE CATANIA 3-5 dtr (3-3) (0-1; 2-2; 1-0; 0-0)



PISA BEACH SOCCER: Casapieri, Barsotti, Di Palma, Bruno Xavier, Datinha, Loprieno, Camillo Augusto, Marinai, Montecalvo, Ortolini, Sassari, Vaglini; All. Lami

CAFFÈ LO RE CATANIA: Paterniti, Antonio, Ramacciotti, Palazzolo, Corosiniti, Zurlo, Gori, Sciacca, Bokinha, Be Martins, Fred, Battini; All. Marrucci

ARBITRI: Sannino di Napoli e Pavone di Forlì



RETI: 4’pt Gori (C); 9’st Datinha (P), 9’st Gori (C), 10’st Be Martins (C), 11’st Di Palma (P); 5’tt Datinha (P).



SEQUENZA RIGORI: Be Martins (C) gol, Ortolini (P) fuori, Gori (C) gol, Camillo Augusto (P) parato



NOTR: Espulsi Bruno Xavier e Barsotti (P)