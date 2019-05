PISA – Svelata la prima avversaria del Pisa Bs in questa Coppa Italia 2019. Dopo il forfait del Palazzolo in gara 1, con conseguente vittoria a tavolino per il Pisa Bs con il punteggio di 8-0, il Pisa Bs accede direttamente ai quarti di finale di Coppa, andando ad incontrare il Terracina, formazione laziale.

Un super match di spessore per i nerazzurri che hanno approfittato dello stop forzato di ieri per effettuare una doppia seduta di allenamento.