Beach Volley al Bagno La Pace. Davide e Nicola mettono tutti in fila

TIRRENIA – Grande successo per il 1 Torneo Maschile di Beach Volley 2X2 organizzato dai ragazzi del Bagno La Pace di Tirrenia.

Ben 24 sqaudre al via con molti stabilimenti balneari accorsi a reppresentare la Versilia e Torre del Lago nei due campi di Beach Volley attrezzati sul litorale pisano.

Andrea Consani e Gabriele Lenzi

A mettere in fila tutti la coppia formata da Davide Seminara e Nicola Falaschi, che si sono aggiudicati la finale sconfiggendo in una gara spettacolare Andrea Consani e Gabriele Lenzi, aggiudicandosi due palloni professionali messi in palio da Mattia e Francesco che hanno curato la buona riuscita dell’evento, che ha rispettato totalmente le norme Covid-19 come da decreto. Terza piazza per Edoardo Maccheroni ed Elia Melani.

Edoardo Maccheroni ed Elia Melani

“Siamo contenti per la riuscita di questo torneo e ci riproponiamo di farlo ancora in maniera più allargata il prossimo anno. In giro c’è tanta voglia di Beach Volley e questo torneo ne è stato la conferma“, hanno detto Mattia e Francesco responsabili dell’organizzazione.