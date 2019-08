Benedetti & Asencio: “Lavoriamo per crescere. Importante partire bene con il Benevento”

PISA – A commentare la sconfitta con il Bologma il difensore Simone Benedetti e l’attaccante Raul Asencio.

di Antonio Tognoli

“Sempre importante confrontarsi con giocatori di categoria superiore – dice Simone Benedetti – Voltiamo pagina e adesso pensiamo alla gara di venerdì. Sarà importante arrivarci bene e partire con il piede giusto”.

“Sono contento di aver esordito davanti ai nuovi tifosi – afferma l’attaccante Raul Asencio – Speravo di segnare un gol ma sarà per la prossima. Stiamo facendo tutti un grande sforzo per crescere e migliorare in tutti gli aspetti. Il Benevento anche quest’anno sarà una delle favorite alla promozione in serie A. Cercheremo di colpirli nei loro punti deboli”.