Benessere & Salute. I Bagni di Pisa riaprono il 16 luglio

SAN GIULIANO TERME – I Bagni di Pisa, l’elegante cinque stelle situato a San Giuliano Terme a pochi chilometri da Pisa riaprirà il 16 luglio. Bagni di Pisa, palazzo settecentesco adagiato sulle colline pisane, riapre al pubblico nella completezza dei suoi servizi, continuando a condividere l’antica sapienza delle acque termali millenarie nei suoi Bagni di Levante e Ponente, con il percorso Bioaquam e offrendo anche un’ospitalità d’eccezione nei suoi ambienti eleganti, abbinando la creatività degli chef del Ristorante Dei Lorena al fascino dei paesaggi estivi della Toscana.

Sarà quindi un’estate di benessere e di relax, grazie al potere rigenerante delle acque termali e il piacere delle lunghe giornate nella campagna toscana, da vivere in sicurezza. I tre resort termali riaprono in totale osservanza delle normative vigenti, in quanto le strutture seguiranno una serie di protocolli operativi secondo le linee guida OMS, al fine di garantire i più elevati standard di tutela della salute degli ospiti e dello staff.



La sicurezza dell’acqua delle piscine termali sarà garantita da un piano di autocontrollo igienico sanitario microbiologico che ne prevede la frequente pulizia e igienizzazione. I solarium delle piscine e della spa verranno sanificati quotidianamente con soluzione di ipoclorito di sodio, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità. L’igienizzazione del lettino e di tutte le superfici della cabina dopo ogni trattamento verrà eseguita con una soluzione idroalcolica e perossido, unita all’utilizzo di specifici dispositivi di protezione

indossati dai terapisti, per garantire un’esperienza di relax in tutta sicurezza.

“Siamo pronti a riaprire il prossimo 16 luglio e ad offrire un’esperienza unica di benessere in un gioiello architettonico immerso in uno scrigno naturale mozzafiato” – commenta Thomas Parenti, General Manager

di Bagni di Pisa – Da sempre offriamo servizi personalizzati e anche quest’anno non mancheremo di soddisfare le esigenze dei nostri ospiti assicurando loro il relax e il benessere che cercano nella nostra spa termale in un territorio meraviglioso.”