Berretti. Il Pisa affronta il Gubbio ad Uliveto Terme

PISA – Dopo il successo ottenuto all’esordio nella fase nazionale (2-0 in casa della Fermana) la formazione Berretti del Pisa Sc torna in campo venerdì 4 maggio ore 14.30 per affrontare il Gubbio ad Uliveto Terme.

Una sfida importantissima per i nerazzurri di mister Giannini che poi dovranno affrontare Siena e Livorno.

Settimana di riposo per gli Under 16 che torneranno in campo il 13 maggio nell’andata delle semifinali nazionali nella doppia sfida al Pordenone (ritorno a Pisa il 20 Maggio). La vincente incontrerà la vincente della doppia sfida tra Monza e Renate.

Ecco il programma completo degli impegni della formazioni giovanili nerazzurre.

Campionato BERRETTI

Pisa-Gubbio (venerdì, ore 14.30)

Campo “Taccola”, via Redini, Uliveto Terme

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pisa-Livorno (domenica, ore 11)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato GIOVANISSIMI B PROF.

Livorno-Pisa (sabato, ore 15)

Campo “B”, località Stagno

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 9)

Calci-Pisa (venerdì, ore 18)

Campo Comunale, via Brogiotti, Calci

Foto Pisachannel