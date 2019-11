BetFlag. Scommesse, il 2 del Pisa quotato a 4.20

PISA – Benevento – Crotone è sicuramente il big match della tredicesima giornata con i sanniti che puntano al successo finale per tentare una fuga dal sapore di A.

Impresa non facile per l’1 a 2,30, non molto distante dal 2 a 3,05 e dall’X a 3,25. Si scommette anche in under/ over con l’under 1,5 bancato a 3,40, l’over 1,5 a 1,25, a 1,85 l’under e l’over 2,5, a 1,35 l’under 3,5, a 3,00 l’over 3,5, a 1,10 l’under 4,5, a 5,25 l’over 4,5, a 1,03 l’under 5,5 e a 8,50 l’over 5,5.

E’ sfida salvezza tra Livorno e Trapani con la classica posta in palio che vale doppio. Per la bandiera delle scommesse toscani avanti nel pronostico e 1 a 1,95, con il 2 che quadruplica la giocata e con l’X a 3,20. Ed inoltre, 1 + goal a 4,20, 1 + nogoal a 3,05, X + goal a 4,25, X + nogoal a 9,25, 2 + goal a 8,00 e 2 + nogoal a 6,50.

Entrambe appaiate a diciannove punti in Pordenone – Perugia si gioca per rimanere nei quartieri alti della graduatoria. Tutt’altro che a senso unico è partita aperta a qualsiasi soluzione finale che giustifica l’1 a 2,45, l’X a 3,05 e il 2 a 2,95. Moltiplica, invece, la somma goal pari a 0, per 4,00 la somma goal pari a 1, per 3,15 la somma goal pari a 2, per 4,15 la somma goal pari a 3, per 6,50 la somma goal pari a 4 e a 6,75 la somma goal superiore a 4.

Tre le gare in calendario per domenica. Alle 15 fischio d’inizio per Ascoli – Cosenza con l’1 a 2,20, l’X a 3,00 e il 2 a 3,50. Sempre alle 15, il Cittadella ospita il Pisa ed in virtù del turno casalingo può far bottino pieno e la bandiera delle scommesse suggerisce l’1 a1,85, l’X a 3,35 e il 2 a 4,20. In serata, alle 21, in Spezia – Frosinone alla vigilia regna l’incertezza che si traduce in un 1 a 2,80, X a 3,05 e il 2 a 2,60.

La quattro giorni dei cadetti si concluderà lunedì alle 21 quando il Chievo Verona farà gli onori di casa all’Entella. Entrambe a secco di vittorie da due turni sono i veneti ad avere maggiori chance di far propria l’intera posta in palio per l’1 che paga per 1,75, a 3,35 l’X e con il 2 a 4,90. A doppia cifra molti risultati esatti con il 2 – 2 e il 3 – 1 a 15,00, l’1 – 2 a 14,00, il 3 – 2 a 33,00, il 4 – 1 a 35,00, il 4 – 2 a 55,00 e l’1 – 4 a 150,00.