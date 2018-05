Bici da corsa rubata, in un’ora torna al legittimo proprietario

PISA – La Polizia Municipale ritrova una bici rubata e la riconsegna al legittimo proprietario.

È successo martedì 22 maggio, nell’ambito dei servizi di controllo nella zona stazione, quando gli agenti di via Battisti hanno rinvenuto una bici da corsa e grazie alla collaborazione della Polfer (il furto era avvenuto dentro la stazione), sono riusciti a risalire al proprietario, un cittadino americano, a cui hanno riconsegnato il maltolto.

L’americano, a cui il bene è stato consegnato appena un’ora dopo l’accaduto, ha ringraziato di cuore i poliziotti.

Le altre attività della Municipale negli ultimi quattro giorni: 14 sequestri di merce in vendita abusivamente in piazza dei Miracoli, tra cui orologi, ombrelli, bigiotteria, abbigliamento, e 173 multe per infrazioni al codice della strada