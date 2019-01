Bientina, ghiaccio sulla strada fuoristrada contro il muro di un’abitazione

BIENTINA – Alle ore 8 di lunedì 7 Gennaio personale dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuto nel comune di Bientina, via del Monte Est per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, ma con molta probabilità a causa dell’asfalto reso viscido da uno strato di ghiaccio, il conducente di un Nissan ha perso il controllo dell’auto andando a finire contro il muro di cinta di un’abitazione.

Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con il 118 per l’estrazione del conducente e successivamente ha messo in sicurezza l’autovettura e parte del muro andato parzialmente abbattuto nell’incidente.

Sul posto i Carabinieri di Bientina.