Bientina. Musica e Teatro per raccontare Giuseppe Verdi

BIENTINA – Novità in casa Guascone Teatro che venerdì 19 gennaio e sabato 20 gennaio 2018 alle 21,30, al Teatro delle Sfide di Bientina in Via XX settembre 30, presenta lo spettacolo “Facciamoli Verdi”.

Un omaggio in musica e prosa al Grande Giuseppe Verdi. Di e con il Maestro Massimo Barsotti al pianoforte, il soprano Luisa Berterame. Con Andrea Kaemmerle nei panni di guida comico storica alle vita di Verdi.

All’interno della quarta stagione (edizione 2017/2018) del “Teatro Liquido” di Guascone Teatro, ovvero “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Come poteva Guascone Teatro non dedicare uno spettacolo tutto a lui? Il più grande e famoso artista d´Italia, lui l´uomo che l´Italia l´ha fatta e l´ha cantata. In questa sera il pubblico potrà scoprire anche Verdi figlio di un oste, Verdi italiano di provincia che deve discutere con gli invidiosi di paese. Verdi padre e marito, Verdi amante ed insicuro. Verdi e la critica, Verdi e la vita di un uomo geniale e normale.

Al pianoforte un artista d´eccezione, Massimo Barsotti con concerti da solista in tutta Europa, già protagonista di un meraviglioso spettacolo di Guascone con Carlo Monni (che molto entrerà nell´anima e le rughe di questa serata). Al canto ci sarà Luisa Berterame, esperta interprete che già ha lavorato con Barsotti.

“Facciamoli Verdi” è un viaggio brillante e leggero nell´immensamente alto della lirica e nell´affascinante basso della vita. «Alla fine della serata – spiega Andrea Kaemmerle – quando passerete davanti al mezzobusto del buon Giuseppe (in teatro ne abbiamo uno) lo guarderete come si guarda un compagno di scuola oltre che padre della patria. Viva Verdi!».

«Con questo e tanti altri spettacoli in calendario, entrate con noi nel 12° anno di sfide – spiega il direttore artistico, Andrea Kaemmerle – 12 anni di spettacoli da tutto il mondo. Fatevi una scorpacciata di grandi spettacoli portati in scena da artisti che hanno fatto e stanno facendo la storia del teatro di Italia. Il Teatro Delle sfide di Bientina è dalla sua nascita uno spazio confortevole ed accogliente, un luogo ottimo per crescere sogni, seminare pensieri belli e raccogliere enormi dosi di allegria. Anche questa edizione è il risultato di un miracolo fatto di complicità e scommesse portato alla luce da molti moschettieri: le compagnie e gli artisti che continuano a pensare Bientina come una teatro importante, la famiglia Guascone che pedala in salita e ridacchia delle difficoltà e come sempre l’amministrazione comunale che investendo in cultura tenta di migliorare il futuro di tutti».

“Teatro Liquido” è la stagione che coinvolge le città d’acqua di Bientina e Casciana Terme Lari, con qualche puntata su Livorno. Oltre 60 date tra teatro, musica, cinema, opera lirica, teatro ragazzi e altro, che da dicembre 2017 a maggio 2018 troveranno casa al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme, dove ci sarà il grosso delle date.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it, www.guasconeteatro.it.

Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto.