PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina con il supporto dell’autogrù da Pisa e del nucleo sommozzatori sono intervenuti in via Manetti angolo via del Tiglio nel comune di Bientina per recuperare un’autovettura finita in un fossato a seguito di incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi.

Per effettuare l’operazione di recupero il traffico ha subito dei rallentamenti.

Il conducente è uscito illeso dall’incidente. Sul posto la Polizia Municipale