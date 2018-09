Contro una “Big” per esaltare ed esaltarsi. Pisa d’attacco al Garilli contro il Piacenza

PISA – Per molti Piacenza – Pisa che andrà in scena oggi domenica alle ore 14.30 (diretta tv su SportItalia canale 60 del DT) è il big match della quarta giornata tra due squadre tra le favorite per la vittoria finale del campionato di Serie C.

di Antonio Tognoli

Il Piacenza arriva a questa sfida dopo l’incredibile rimonta contro il Gozzano in una sfida dove la squadra di mister Franzini era sotto di 0-3 ed è riuscita a prevalere per 4-3 con una tripletta di Romero. Il Pisa SC dal canto suo arriva dal pareggio interno contro l’Arezzo ed è chiamato ad una prova convincente nella prima gara lontano da casa ma che vedrà circa 500 tifosi al seguito della squadra di D’Angelo al “Garilli”.

Dopo l’Arezzo Moscagol incontra un altra sua ex squadra, il Piacenza, dove ha militato dal 2008 al 2010. Non sarà solo lui un ex dalle parti piacentine dove ha transitato pure Lisi nella Lupa Piacenza. Ovviamente anche De Vitis è un piacentino doc ma nel Piacenza ha visto giocare il papà Totò che ha fatto la storia dei Lupi.

Tornando all’attuale, il Pisa non si discosterà molto da quello visto contro l’Arezzo. Masucci sarà ancora la spalla di Moscardelli. A centrocampo Zammarini e Lisi saranno gli esterni con uno tra Marin e De Vitis che completeranno insieme a Di Quinzio il centrocampo nerazzurro. Davanti a Gori forse tornerà Brignani ma il favorito resta Masi che da esperienza al reparto con Buschiazzo e Liotti a completare il pacchetto arretrato.

Il Piacenza risponderà con un undici molto offensivo Davanti all’ex portiere dell’Avellino Fumagalli ci saranno lesperto Pergreffi e Bertoncini. A centrocampo Nicco l’ex Pontedera Della Latta. In attacco il tridente formato da Sestu, Romero e Di Molfetta.

COSÌ IN CAMPO AL GARILLI ALLE 14.30

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli, Mulas, Bertoncini, Pergreffi, Barlocco; Nicco, Marotta, Della Latta; Sestu, Romero, Di Molfetta. A disp. Calore, Silva, Cauz, Troiani, Corradi, Spinozzi, Sylla, Pesenti. All. Franzini

PISA (3-5-2): Gori; Buschiazzo, Brignani, Liotti; Zammarini, Marin, Gucher, Di Quinzio, Lisi; Moscardelli, Masucci. A disp. D’Egidio, Cardelli, Birindelli, Masi, Cernigoi, Izzillo, Cuppone, Meroni, De Vitis, Maffei, Marconi. All. D’Angelo

ARBITRO: Paterna di Teramo