Bimba cade dal dirupo di 5 metri in Loc. Verruca

PISA – I Vigili del Fuoco di Pisa, squadra SAF, sono intervenute domenica 18 ottobre intorno alle 16, in Loc. Verruca nel comune di Vicopisano per riportare su strada una bambina caduta mentre era in compagnia dei suoi genitori.

Le condizioni della bimba, nove anni, non destano preoccupazione. A quanto riportato dall’ufficio stampa dei Vigili del fuoco la bimba sarebbe caduta da oltre cinque metri.

Oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto i ragazzi del 118 che hanno atteso la piccola per effettuare i relativi controlli.