Bimba di un anno cade dalla finestra: sfiorata la tragedia

PONSACCO – Tragedia sfiorata in Via Nazario Sauro a Ponsacco nel tardo pomeriggio del 25 aprile dove una bambina di un anno è precipitata da una finestra di un appartamento, finendo su una tettoia che ha parzialmente attutito il colpo.

La madre disperata e visto il pericolo si è lanciata per soccorrere la figlia. La bambina in un primo momento aveva perso i sensi ma si è poi pian piano ripresa, iniziando a piangere.

La madre, illesa, dopo un volo di circa due metri ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

La piccola è stata comunque trasportata con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ma non versa in gravi condizioni e non è in pericolo di vita.