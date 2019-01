PISA – La biblioteca delle Officine Garibaldi “Blog” festeggia il suo primo anno di attività.

Dodici mesi di servizi e di proposte culturali dedicate a Pisa e ai cittadini. Lo spazio, gestito dalla cooperativa Paim con responsabile Alice Zucchini, accoglie il patrimonio della ex Provinciale (l’emeroteca), dei quotidia-ni microfilmati (circa 5400 bobine) e dei cartacei rilegati fino all’anno 2000 (coprendo l’intero ar-co del ‘900) valorizzando quello relativo alle aree tematiche di Officine (multiculturalità, sociale e psicologia, didattica e pedagogia, arte, Pisa e il suo territorio, viaggi).

Inserita nel circuito “Bibliolandia”, la biblioteca mette a disposizione

il suo patrimonio di circa 20mila libri nonché l’accesso a oltre un

milione di titoli del catalogo della rete Bibliolandia a cui è possibile

accedere gratuitamente al prestito.

Con i suoi venerdì della “Blog” (le presentazioni di libri inediti e di

titoli già noti), i corsi di scrittu-ra creativa, i concorsi e gli

incontri di poesia, la Biblioteca ha attirato nei suoi spazi migliaia di

amanti della pagina stampata.

Lo spazio di via Gioberti ha 100 postazioni studio e lettura, altre 4

postazioni pc e una accessibile direttamente a internet, e wi-fi

gratuito. Alla Blog è possibile effettuare ricerche bibliografiche e

accedere alla “Media Library On Line” (Mlol), un portale per accedere

gratuitamente a musica, film, ebook, quotidiani e periodici da tutto il

mondo. Disponibili in biblioteca il prestito locale e interbibliotecario, la

lettura di 4 quotidiani cartacei a disposizione ogni giorno.