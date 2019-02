Bonifacio Angius al Cinema Arsenale

PISA – Prosegue la collaborazione tra il Cinema Arsenale e l’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda. Il primo appuntamento dell’anno, Mercoledì 20 febbraio alle 20 vedrà protagonista il regista Bonifacio Angius che incontrerà il pubblico per presentare in prima visione il suo “Ovunque proteggimi”, e dialogherà con il docente e regista Stefano Alpini.

Presentato in prima mondiale al Torino Film Festival, il film racconta di Alessandro, cinquantenne alienato e collerico, che vive con la madre e spende la sua vita nei bar dove beve, beve tanto. Dal padre ha ereditato la musica e una “camicia ideale”, la più bella, da indossare quando canta per un pubblico locale sempre più ridotto. Dopo una crisi e un ricovero coatto, incontra Francesca, una giovane donna fragile che col senno ha perso la custodia di suo figlio. Congedati dalla clinica e legati da una notte d’amore, infilano la strada per Cagliari e una fuga alla ricerca di un bambino e di un’accettazione (affettiva e sociale) da sempre negata.