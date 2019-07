Bonus Bebè al via da luglio la presentazione delle domande

PISA – Al via la presentazione delle domande per il cosiddetto “bonus bebè” del Comune di Pisa, il buono spesa annuo del valore di 500 euro spendibile nelle Farmacie Comunali, e pensato per sostenere le famiglie nel primo anno di nascita dei figli.

Possono richiederlo coloro che sono residenti nel territorio comunale da almeno cinque anni, hanno un Isee pari o inferiore a 17mila euro e sono cittadini italiani, di uno Stato appartenente all’Unione Europea o non comunitari purché in possesso di un permesso di soggiorno Ce di lungo periodo, equivalente un a titolo di soggiorno a tempo indeterminato. A patto, ovviamente, che abbiano avuto almeno un figlio nel 2019.

La modulistica può essere scaricata sia dal sito della Società della Salute della Zona Pisana che da quello del Comune di Pisa. Le domande, invece, vanno consegnate a mano in busta chiusa con la scritta “Bonus Bebè 2019” all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo Gambacorti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 (eccezion fatta per il mese di agosto quando l’ufficio sarà aperto solo al mattino). Alla domanda debitamente compilata dovranno essere allegati anche l’Isee in corso di validità e la fotocopia del documento d’identità, oltre alla copia del permesso di soggiorno in caso di stranieri non comunitari e della documentazione attestante l’eventuale disabilità.

I beneficiari del contributo, che sarà erogato attingendo a un fondo di 45mila euro, saranno individuati a partire da una graduatoria che terrà conto di residenza continuativa nel territorio comunale, presenza di eventuali membri con disabilità e composizione del nucleo familiare.

Per presentare le domande c’è tempo fino al 31 gennaio 2020. Il contributo sarà erogato successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva e dovrà essere utilizzato entro il 31 ottobre 2020.

“Come amministrazione comunale – ribadisce la Presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa – abbiamo fatto la scelta di stare dalla parte dei cittadini pisani appartenenti alle fasce più deboli e anche questa misura va chiaramente in questa direzione”.