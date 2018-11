Bosh, Brueghel, Arcimboldo, la mostra digitale agli Arsenali Repubblicani

PISA – Da mercoledì 14 novembre al 26 maggio 2019 gli Arsenali Repubblicani a Pisa ospiteranno la mostra digitale dedicata a Bosch, Brueghel, Arcimboldo.

“Grazie a questo evento – dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – sarà possibile assistere a Pisa ad una mostra spettacolare, emozionale e coinvolgente che utilizza le più avanzate e sofisticate tecnologie per dare vita ad un’esperienza sinestetica. La tecnica e l’arte possono sembrare distanti tra loro, ma hanno una radice comune nella téchne degli antichi greci, che riassumeva sotto questo unico concetto l’operato tecnico e quello artistico. La tecnologia al servizio dell’arte pone lo spettatore non solo di fronte al quadro, ma al suo interno, in una posizione di puro dialogo con le opere di questi tre grandi maestri”.

“Questa mostra – dichiara l’assessore alla cultura Andrea Buscemi – rappresenta un connubio perfetto per Pisa che è città d’arte ma anche città di scienza e tecnologia. Più che una mostra è uno spettacolo, che nasce da suggestioni teatrali, un evento con forte valenza pedagogica, attraverso il quale i giovani possono avvicinarsi ed apprezzare le opere di questi tre grandi artisti”.

FS E ARSENALI REPUBBLICANI INSIEME ALLA MOSTRA DIGITALE. Il Gruppo FS Italiane accompagna in comodità, sicurezza e risparmio i suoi viaggiatori a Pisa per un imperdibile spettacolo d’arte digitale dedicato ai grandi maestri del Cinquecento. In occasione della mostra dedicata a Bosch, Brueghel, Arcimboldo, in programma agli Arsenali Repubblicani di Pisa dal 14 novembre 2018 al 26 maggio 2019, Trenitalia riserva infatti agli amanti della cultura l’offerta 2×1. I viaggiatori e soci di CartaFRECCIA potranno accedere all’esposizione dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, in due al prezzo di una sola persona presentando al botteghino la Carta fedeltà di Trenitalia e il biglietto delle Frecce, in formato digitale o cartaceo, utilizzato per raggiungere Pisa, con data di emissione precedente al massimo tre giorni rispetto a quella della visita. L’agevolazione è disponibile anche per i clienti del trasporto regionale della Toscana in possesso di un abbonamento Trenitalia e per le persone munite di titolo di viaggio corsa semplice Trenitalia utile per raggiungere Pisa, regionale o sovraregionale, valido per il giorno stesso di accesso alla rassegna. Nell’evento museale, che vede il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa, gli spettatori potranno assistere a scene oniriche surreali, colme di personaggi bizzarri e capaci di far vedere mondi incantati in un viaggio tra universi affascinanti da scrutare nei dettagli. Una vera e propria immersione nelle opere attraverso una combinazione di immagini, musiche e tecnologia. Con il sostegno all’esposizione Bosch, Brueghel, Arcimboldo il Gruppo FS Italiane conferma il proprio impegno verso il mondo della cultura a fianco dei principali eventi museali nelle più affascinanti e caratteristiche città della Penisola. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile, sociale, turistico ed economico del Paese.