Boxe. Fabio Turchi, campione internazionale dei pesi massimi leggeri torna a Ponsacco per uno stage

PONSACCO – Si dice che nel pugilato il segreto sia la costanza e, di certo, lo stage di domenica 4 marzo ne è la conferma: costante è il campione Fabio Turchi che conta ad oggi 14 vittorie, 11 KO, 0 sconfitte e il titolo WBC International Silver dei massimi leggeri, così come è costante il coach Alessandro Colli che, offrendo sempre nuovi corsi e diffondendo la cultura del pugilato sul territorio, sostiene insieme a molti l’incredibile ascesa dell’atleta ventiquattrenne soprannominato Stone Crusher.

“Siamo ormai alla terza edizione di questo appuntamento annuale dedicato all’eccellenza pugilistica”, commenta Alessandro Colli: “E se è sempre stato un piacere ospitare nella mia palestra il Fabio giovane promessa, è ora diventato un vero onore poter avere con noi il Fabio campione dalla carriera fulminante. Qui facciamo boxe amatoriale, trattiamo il pugilato come sport per tutti e cerchiamo di far emergere passioni e talenti, ma ci piace anche mirare in alto, guardare ai grandi esempi per dare sempre il massimo”.

E per far questo Fabio Turchi è il partner ideale: eroe inarrivabile sul ring, ma uomo aperto e amico dei suoi fan, sempre pronto a regalare qualche pillola tecnica, con l’umiltà e la franchezza di cui solo i veri grandi sono capaci.

Infine, amici appassionati del pugilato, siamo stati tutti alla Boxe Night Florence un mese fa e lì abbiamo visto vincere Fabio alla prima ripresa, dopo solo un paio di minuti. Ce ne sono di domande da fargli!

Lo stage, che si terrà dalle 10 alle 12 presso i locali della Novaboxe alle Melorie (ex Insomnia), prevedrà una prima parte di preparazione atletica e una seconda parte più tecnica condotta in prima persona da Fabio Turchi. La sessione è aperta a tutti.

Per informazioni 3386002262.