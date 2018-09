Boxe. Nicola Henchiri torna sul ring. Le operazioni di peso a San Giuliano Terme

PISA – Torna sul ring Nicola Henchiri: lo farà sabato 22 settembre a Zone di Capannori, in occasione della riunione “Boxing Night” organizzata dalla Pugilista Lucchese.

“Nicola incrocerà i guantoni con siracusano Michelino Di Mari – spiega Michele Mostarda, allenatore e manager del pugile sangiulianese – Un incontro che si annuncia di grande intensità, contro un avversario tosto e con esperienza anche in campo internazionale. La vittoria porterebbe Nicola ad affrontare la sfida per il titolo italiano dei pesi leggeri”.

Nel match sotto-clou un altro atleta del Boxing Team San Giuliano Terme, Marvin Ademaj, recente vincitore del titolo nazionale universitario categoria 91 kg, affronterà il perugino Ettasami Amin.

“I miei più sinceri e sentiti complimenti a questi ragazzi che, tra tante difficoltà, con passione ed impegno, riescono a raggiungere i vertici di uno sport tanto difficile come il pugilato – interviene il sindaco Sergio Di Maio – Per ringraziarli per aver imposto la scuola sangiulianese ai vertici nazionali e farli conoscere ai sangiulianesi l’amministrazione ha organizzato le operazioni di peso di Nicola Henchiri e e Michelino Di Mari in piazza Italia a San Giuliano Terme.

L’appuntamento per gli sportivi e non solo è per sabato 22 settembre, alle ore 11.00”.