PISA – Piero Braglia, allenatore del Cosenza, ed ex trainer del Pisa non parlerà alla stampa alla vigilia del match con il Pisa.

Un Braglia che si chiude nel silenzio dopo la sconfitta interna contro il Pordenone per 2-1. Un momento difficile che forse mette a rischio la panchina cosentina del tecnico ex Pisa. Braglia sceglie la via del silenzio.