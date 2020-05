Brucia il monte ad Avane

Nella tarda mattinata di mercoledì 27 maggio si è sviluppato un incendio sul monte in località Avane nel Comune di Vecchiano.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, di SaVa e della Pubblica Assistenza Pisa sezione Antincendio Boschivo di Migliarino, ha ripristinato in breve tempo la situazione.

Intervenuto anche un elicottero della Protezione Civile regionale per spegnere le fiamme, nel più breve tempo possibile.



Sul posto si è recato anche il Sindaco Massimiliano Angori per accertarsi che la situazione fosse sotto controllo e in sicurezza per tutta la cittadinanza.

L’Amministrazione e la Giunta Comunale ringraziano i Vigili del Fuoco e i Volontari per il tempestivo intervento