Buon Anno Pisa! La città è entrata nel 2021!

PISA – L’Associazione degli Amici di Pisa comunica le proprie inziative per la giornata odierna, data storica per la città.

“A mezzogiorno di mercoledì 25 marzo a Pisa inizia l’Anno Pisano 2021. Si espongono le bandiere rossocrociate a balconi e finestre, ornate di tradizionali narcisi, simbolo del risveglio primaverile e quindi del Capodanno Pisano.





In Cattedrale, gli Amici di Pisa hanno offerto narcisi e olio votivo come da tradizione alla Madonna di Sotto gli Organi.

“Le tradizioni servono anche a confortare le comunità in periodi dolorosi come questo che stiamo attraversando. Buon 2021 in stile pisano”.

PISA NON SI PIEGA, LA STORIA NON PASSA LA MANO AL VIRUS.

“TUTTO ANDRÀ BENE” .

25 MARZO: ANNUNCIAZIONE ALLA B.V.M., INIZIO DELL’ANNO SECONDO LO STILE PISANO. IN TEMPI DEL CORONAVIRUS, UNIAMOCI .

URBIS ME DIGNUM PISANE NOSCITE SIGNUM.