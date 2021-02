Buon compleanno a Robert Gucher e Davide Marsura

PISA – Ancora un doppio compleanno in casa nerazzurra. Nel giorno del derby con l’Empoli, sono capitan Robert Gucher e Davide Marsura a compiere gli anni.

di Maurizio Ficeli

Robert Gucher, stimatissimo capitano della compagine nerazzurra, taglia il traguardo dei 30 anni, essendo nato a Graz, in Austria, il 20 febbraio 1991 e si sta sempre più confermando un valore aggiunto fondamentale sia nell’economia della squadra nerazzurra e come uomo spogliatoio.

Davide Marsura compie 27 anni

Davide Marsura, attaccante, giunto a Pisa, nella sessione del mercato di gennaio proveniente dal Livorno, compie invece 27 anni, essendo nato a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, il 20 febbraio 1994, e che potrà sicuramente dare un apporto importante nell’economia della squadra guidata da Mister Luca D’Angelo.

La redazione di Pisanews.net nel farsi interprete dei sentimenti di tutta la tifoseria pisana, formula a capitan Robert Gucher e a Davide Marsura i migliori auguri per il compimento degli anni che siano di buon auspicio per il raggiungimento di successi personali e calcistici sia per loro che per il nostro amato Pisa.