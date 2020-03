Buon compleanno “Portierone”

PISA – Dopo la vittoria nel derby con il Livorno, c’è un’altra occasione per far festa in casa nerazzurra, perché oggi lunedì 9 marzo è il compleanno del “portierone” Stefano Gori che compie 24 anni essendo nato a Brescia il 9 marzo 1996.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula all’estremo difensore bresciano, vera saracinesca e pedina fondamentale nell’economia della squadra allenata da Mister Luca D’Angelo, gli auguri più sinceri per il compimento degli anni con auspici di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

AUGURI DI VERO ❤️ CUORE GRANDE STEFANO GORI 🎂🎊🎉