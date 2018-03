PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuta nel comune di Buti in via Rio Magno per il crollo di una palazzina costituita da due piani fuori terra.

Il fabbricato era disabitato e in avanzato stato di degrado ciò nonostante i vigili del fuoco hanno effettuato una ricerca sotto le macerie da cui è stato estratto il cadavere di un cane rimasto schiacciato.

Sul posto il proprietario dell’animale e la polizia municipale.